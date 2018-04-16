Глава региона подчеркнула необходимость системной работы по очистке кровель от наледи в муниципалитетах

Необходимость системного контроля за своевременной уборкой управляющими компаниями наледи с кровель подчеркнула сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун, обращаясь к главам администраций муниципалитетов.



«Уважаемые коллеги, хотела бы вас предупредить, что бездействие при угрозе причинения вреда жизни, здоровью и имуществу наших земляков подлежит оценке с точки зрения законодательства, и ответственные за эти направления должны будут отвечать по всей строгости закона», – сказала губернатор.



Апрель глава региона назвала месяцем «повышенной боевой готовности» для руководства всех муниципалитетов, подчеркнув, что все внимание должно быть направлено на безопасность жителей.



О мерах реагирования на обращения граждан по вопросам наледи на кровлях рассказала главный государственный жилищный инспектор Мурманский области Алена Кузнецова. Она подчеркнула, что Государственная жилищная инспекция ведет методическую работу по осуществлению проверок, в том числе по отзыву лицензий и дисквалификации управляющих компаний, не справляющихся со своими обязанностями.



«Я обращаю ваше внимание, что во всех муниципалитетах есть правила благоустройства территории. В соответствии с ними крыши, выступающие конструктивные элементы зданий должны постоянно чиститься от снега – с момента первых снегопадов, а не с началом таяния, – сказала Марина Ковтун. – Я рассчитываю, что оценка ситуации и действий конкретных ответственных лиц будет дана правоохранительными органами».



