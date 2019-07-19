Глава региона поддержал идею создания в Мурманской области профессиональной молодёжной хоккейной команды, которая могла бы выступать в МХЛ

Возможности воспитания и развития профессиональной хоккейной команды Мурманской области, которая сможет выступать в Молодёжной хоккейной лиге России, глава региона Андрей Чибис обсудил вчера с президентом клуба «Северные Хаски» Павлом Петряковым.

Как пояснил руководитель клуба «Северные Хаски», чтобы попасть в МХЛ, клуб должен не только соответствовать ряду строгих требований к уровню подготовки игроков и тактике тренировок, но и иметь гарантированное регулярное финансирование.

При этом в Мурманской области созданы необходимые условия для организации тренировочного процесса молодых хоккеистов. Финансовую поддержку клубу оказывает областной комитет по физической культуре и спорту: выделяет средства для проведения спортивных сборов и товарищеских матчей с участием команд из других регионов России и стран Баренцева региона. Но выход клуба на новый уровень предполагает привлечение средств спонсоров, объяснила председатель облспорткомитета Светлана Наумова.

Глава региона Андрей Чибис поддержал спортсменов в стремлении создать в Мурманской области профессиональную молодёжную хоккейную команду. Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и совместном поиске заинтересованных в развитии клуба организаций.

Хоккейный клуб «Северные Хаски» существует с 2014 года. За это время проведено 12 игр, в том числе с командами из Москвы и Санкт-Петербурга, а также два матча с действующими клубами Молодежной хоккейной лиги – командами «Атланты» и «Крылья Советов». По словам Павла Петрякова, матчи прошли ярко, показали всё неравнодушие северян к зрелищной игре. Президент хоккейного клуба «Северные Хаски» пригласил главу региона на осенний матч, который станет для команды «Северные Хаски» открытием спортивного сезона.