Глава региона проверила ход капитального ремонта здания детской поликлиники в Североморске

Для скорейшего ввода североморской детской поликлиники в эксплуатацию после капитального ремонта губернатор Марина Ковтун поручила обеспечить своевременную закупку медицинского оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для оснащения медучреждения. Такое поручение глава региона дала сегодня в ходе контроля за проведением капитального ремонта здания детской поликлиники в Североморске.

Работы на объекте новый подрядчик начал 5 июля 2017 года. Срок окончания капитального ремонта – 15 декабря 2018 года. В 2017 году финансирование ремонта составило 37 млн рублей, в 2018 году на эти цели в областном бюджете заложено более 49 млн рублей. На сегодняшний день все работы выполняются по графику. На объекте выполнены внутренние демонтажные работы, устройство проёмов и шахты лифта, закуплены лифты и выполняются работы по их монтажу. Завершается работа над кровлей, внутренними конструкциями. После запуска теплоснабжения начнётся внутренняя отделка. На лето 2018 года запланированы работу по наружной отделке здания, рассказала заведующая детской поликлиникой Ирина Боднарчук. Губернатор Марина Ковтун обратила внимание на необходимость качественной организации оказания первичной медицинской помощи юным североморцам на время ремонта здания детской городской поликлиники.

Кроме того, Марина Ковтун познакомилась с работой акушерского отделения центральной районной больницы. Отделение отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам, оснащено самым современным медицинским оборудованием для оказания экстренной и плановой помощи роженицам, новорожденным и беременным женщинам. Отделению присвоен I уровень оказания акушерской помощи. Глава региона поздравила пациенток отделения Евгению Островскую и Елену Варук с рождением дочек.

На рабочей встрече с главным врачом больницы Дмитрием Панычевым губернатор обсудила перспективы развития учреждения. Дмитрий Панычев отметил, что доступность квалифицированной медицинской помощи на сегодняшний момент ограничивается основным проблемным вопросом больницы – дефицитом кадров и некоторым дефицитом медицинского оборудования в условиях территориальной «разбросанности» подразделений. Поэтому администрацией больницы начато обсуждение комплекса мероприятий по концентрации подразделений на территории «больничного городка». Вместе с тем принимаемые руководством больницы меры уже позволили, например, полностью ликвидировать задолженность учреждения по налогам и сборам.