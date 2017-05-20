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Мурманская область. Арктика20.05.17 07:10

Глава региона рассказала старшеклассникам об истории и перспективах освоения Арктики

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Большая арктическая экспедиция» в школах Мурманской области вчера проходил открытый тематический урок «Арктика – фасад России». Проведение урока приурочено к одной из важнейших дат в истории освоения Арктики: 21 мая 2017 года исполнится 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции «Северный полюс» под руководством легендарного полярника И.Д. Папанина.

Гостями открытого урока в Мурманском политехническом лицее стали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, ведущий специалист-эколог Мурманского морского пароходства Любовь Попова, исполнительный директор Ассоциации полярников, помощник генерального директора ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» Андрей Чепой.

Марина Ковтун отметила, что масштабное освоение Арктики – одна из главных задач ближайшего будущего России. Причин для этого много: Арктика – кладовая гигантских богатств, регион, способный стать зоной новых мировых торговых путей – более быстрых и безопасных, чем привычные нам сегодня.

Глава региона рассказала старшеклассникам об истории и перспективах освоения Арктики, роли и месте в этом процессе Мурманской области.

«Мурманская область – западный форпост России в Заполярье, стартовая точка Севпморпути, главная база Северного флота, защищающего наши интересы в Арктике. Кроме того, это сам по себе богатейший, промышленно развитый, урбанизированный регион. Такое уникальное сочетание качеств позволяет Мурманской области стать опорным регионом в реализации Россией своей арктической политики», – сказала Марина Ковтун.

В ходе дискуссии ребята поднимали вопросы баланса освоения арктических богатств и сохранения хрупкой экосистемы макрорегиона, прав коренных малочисленных народов Севера, развития морского арктического туризма и другие темы.

В завершение урока губернатор Марина Ковтун поблагодарила ребят за интересный разговор.

«То, с какой любовью вы относитесь к своему дому, к Арктике, убеждает нас в том, что Арктика – в ваших надёжных, бережных руках», – подчеркнула Марина Ковтун.

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