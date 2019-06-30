Глава региона услышал жалобы жителей Кировска

Вчера глава региона во время рабочей поездки встретился с жителями Кировска. Кировчане озвучили гостю проблемы выставления счетов с корректировками платы за отопление, некачественной работы управляющих компаний. Беспокоит горожан аварийная опасность на дороге Кировск – Апатиты, есть серьёзные претензии к качеству поступающей в квартиры горячей воды.

Упоминали кировчане и общие для многих городов проблемы дефицита квалифицированных медицинских кадров. Прозвучало свыше 20 вопросов, многие выступавшие кировчане дали высокую оценку работе новой городской администрации. Все прозвучавшие вопросы взяты на контроль и будут отработаны в правительстве Мурманской области.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Кировск глава региона принял участие в открытии мультифестиваля «Полярный день», который проводится в Кировске впервые и объединяет культурные, творческие и спортивные события, турниры, соревнования и музыкальные марафоны, площадки регионального фестиваля комфортной городской среды.

Глава региона прошёл по центральной лестнице Кировска, превратившейся в «Курортный бульвар», где состоялся фестиваль национальных искусств, праздник уличных театров и открылся город мастеров. На «бульваре» звучала музыка, прошли различные мастер-классы.

Также в программе фестиваля на ближайшие дни – веломарафон, беговой марафон и горный кроссфит.