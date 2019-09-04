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Мурманская область. Арктика04.09.19 09:30

Глава региона вручил участникам медицинских кадровых проектов Мурманской области жилищные и денежные сертификаты

Медицинские работники, привлечённые в Мурманскую область из других регионов России в рамках кадровых программ «Арктический доктор» и «Земский доктор», вчера получили денежные сертификаты. В торжественной церемонии вручения в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре принял участие глава региона Андрей Чибис. Как отметил врио губернатора, такие меры социальной поддержки оказываются прежде всего для того, чтобы врачам было комфортно работать на Кольском Севере.

«В этом году дополнительно мы окажем такую же социальную поддержку ещё 12 медицинским работникам, из которых девять – это врачи», – отметил Андрей Чибис.

Так, в рамках программы «Арктический доктор», свидетельства и денежные сертификаты сегодня получили врач-инфекционист Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Карина Каболоева, участковый врач-фтизиатр Мурманского областного противотуберкулёзного диспансера Елена Горбунова, участковый терапевт Мурманской городской поликлиники № 2 Анастасия Барсукова и Андрей Свистельников – врач-невролог Ловозерской центральной районной больницы.

В рамках программы «Земский доктор» свидетельства и денежные сертификаты вручены заведующему фельдшерско-акушерским пунктом посёлка Лейпи Николаю Колисниченко, врачу-терапевту поликлиники Видяево Марии Новиковой, педиатру Мончегорской центральной районной больницы Марии Шатравко и онкологу Апатитско-Кировской центральной районной больницы Ольге Евпак.

Девять медицинских работников, среди которых врачи-терапевты, офтальмолог и несколько фельдшеров скорой медицинской помощи, получили денежные сертификаты на сумму полмиллиона рублей. Эти средства предусмотрены законом Мурманской области в качестве региональных подъёмных.

Также сегодня вручены жилищные свидетельства медицинским работникам, которые приняли решение воспользоваться социальными выплатами на приобретение жилья на территории Мурманской области.

После торжественной церемонии глава региона Андрей Чибис посетил отделение офтальмологии Мурманского клинического многопрофильного центра. В стационаре по поручению врио губернатора предприняты меры по сокращению очереди на оказание офтальмологической медпомощи. Благодаря уже проведённой работе в текущем году число операций по имплантации хрусталика в сравнении с 2018 годом увеличено на 77%.

Для повышения объёмов оперативного лечения в многопрофильном центре с 1 мая создан отдел госпитализации. Как отметил глава региона, это эффективное решение, принятое в рамках 100 шагов правительства, позволило без дополнительных затрат настроить логистику в медицинском учреждении, скорректировать потоки пациентов, повысить качество оказания медицинской помощи, а также помогло правильно выстроить рабочее время врачей и уменьшить количество «неявок» пациентов.

Кроме того, после поставки современного офтальмологического микроскопа наряду с ранее установленным факоэмульсификатором завершено формирование дополнительного рабочего места врача в операционной. Благодаря этому появилась возможность увеличить оперативную активность в офтальмологическом отделении многопрофильного центра на 35%, что позволяет проводить порядка 60 дополнительных операций в месяц, на четверть сокращая очередь пациентов, нуждающихся в замене хрусталика глаза. В августе уже выполнено 95 подобных операций, больше половины из них проведено при помощи нового микроскопа.

 

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михаил
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