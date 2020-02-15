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Мурманская область. Арктика15.02.20 07:50

Глава региона выразил признательность воинам-интернационалистам

В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, губернатор Андрей Чибис провёл ежегодный приём участников боевых действий. За одним столом с главой региона собрались не только «афганцы», а также те, кто исполнял интернациональный долг в Анголе, Сирии, участвовал в боевых действиях и контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Глава региона выразил признательность ветеранам боевых действий за то, что они продолжают сохранять память о прошлом, проводят большую патриотическую работу.

«Как только забывается то, что было, те войны, конфликты, тот героизм наших военных, который они проявляли, теряются ценности. Чем больше мы честно рассказываем о том, что было, тем меньше рисков, что это повторится», – выразил мнение губернатор.

Во время традиционного приема участники смогли обсудить с главой региона немало актуальных вопросов. Речь шла об общественной работе, которой северяне активно занимаются, о поддержке общественных организаций, участники беседы коснулись и темы социального и медицинского обслуживания.

Встреча с ветеранами боевых действий состоялась в стенах правительства Мурманской области в 17-й раз.

15 февраля исполняется 31-й  год со дня вывода советских войск из Афганистана. Через афганскую войну прошли порядка 2700 жителей Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

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