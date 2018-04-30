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Мурманская область. Арктика30.04.18 11:59

Глава регионального парламента принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. В Санкт-Петербурге на площадке Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества Независимых Государств парламентарии обсудили законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи. 

Как было отмечено, важными результатами работы в этой сфере стало увеличение продолжительности жизни населения, снижение показателей младенческой и материнской смертности. Прозвучало, что в России с 57 до 30 процентов сократилось число граждан, не удовлетворенных оказанной медицинской помощью. Вместе с тем имеет место ряд нарушений. Результаты контрольных мероприятий нередко подтверждают сведения о возникновении угрозы жизни и здоровью людей вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи, недостаточного объема диагностических и лечебных мероприятий, несоблюдения порядков и стандартов лечения.

- Считаю оправданным мнение коллег о создании автоматизированной системы контроля качества на основе существующих критериев оценки. Это позволит получить условия, понятные и прозрачные для всех - врачей, пациентов, проверяющих, а значит обеспечить полноценное выполнение требований нормативных правовых актов в медицинских организациях любого уровня и профиля. Совет законодателей решил рекомендовать Минздраву РФ разработать подходы к оценке качества оказания медицинской помощи на основе сведений из электронной медицинской карты, - отметил Сергей Дубовой. 

В тот же день состоялась встреча членов Совета законодателей с Президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждались меры по реализации Послания главы государства Федеральному Собранию. Речь шла об организации детского отдыха и создании современных детских медицинских реабилитационных центров, гособоронзаказах, развитии села и Дальнего Востока, обеспечении жильем детей-сирот и других вопросах, волнующих регионы.

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