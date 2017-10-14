Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил работников агропромышленного комплекса Кольского Заполярья с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло 13 октября в Коле.

Приветствуя собравшихся, Сергей Дубовой отметил, что этот праздник объединяет всех, кто своим нелёгким трудом вносит реальный вклад в развитие продовольственного рынка Мурманской области, насыщая его качественными товарами.

Особые слова благодарности спикер адресовал тем, кто проработал в агрокомплексе много лет и является примером трудолюбия, преданности делу и родной земле.

Парламентарий пожелал всем дальнейших успехов в работе на благо развития региона, счастья и здоровья, вручил награды Мурманской областной Думы.

На мероприятии была представлена продукция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Кольского Заполярья.