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Мурманская область. Арктика05.02.19 08:25

Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внести в законодательство поправки, освобождающие россиян от обязанности следить за корректностью показаний счетчиков ЖКХ. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ведомства Алексей Абрамов.

По его словам, в 2019 году Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минстроем будет инициировать эти поправки. Абрамов заявил, что они освободят граждан от того, что известно как «поверочное рабство». Он объяснил, что под «поверочным рабством» понимается обязанность следить за корректностью показаний счётчиков. По словам главы ведомства, в случае принятия поправок от собственников жилья или арендаторов только потребуется обеспечить доступ к внутридомовым счётчикам для специалистов управляющей или ресурсоснабжающей компании.

Глава Росстандарта считает, что на данный момент ситуация с счётчиками «вывернута наизнанку». «Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, - привел пример Абрамов. - Да ещё выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены». Руководитель ведомства отметил, что»"точность показаний должен обеспечивать поставщик», тогда как потребитель услуг ЖКХ «платит за ресурсы».

 

Комментарии

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№ 105.02.19 10:51 - Иван СазоновичДумаю, что решение будет принято, но оно снова будет половинчатым, т.к. возникнет проблема осмотра счётчиков - люди не будут пускать работников УК в квартиры. Необходимо выносить стояки холодной и горячей воды в общие коридоры, где и монтировать счётчики и запорную арматуру. Это поможет решить и другую проблему, которая присутствует в нашем регионе - длинные отпуска, отсутствие возможности перекрыть прорыв трубопровода, если хозяев нет дома...
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Иван Сазонович
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