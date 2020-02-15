Глава Североморска дал старт акции по вручению ветеранам войны юбилейных медалей к 75-летию Победы

Первым, в свой 100-летний юбилей, медаль получил ветеран войны, боевой офицер и наш земляк Алексей Иванович Ерошин. А вчера глава муниципалитета передал памятные знаки участнице Великой Отечественной войны Варваре Ивановне Бондарук, узнице концлагерей Римме Исаковне Стручковой, труженицам тыла Фаине Петровне Карпеевой и Александре Никифоровне Болотниковой.

- Спасибо, что нашли время и пришли сегодня на эту встречу! Для нас почётно поздравить вас с приближающимся юбилеем Победы и вручить юбилейные медали, - обратился к ветеранам руководитель муниципалитета.

В сегодняшней акции приняли участие и североморские добровольцы – представители муниципального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». К ним ветераны относятся с особой теплотой.

- Спасибо моим волонтёрам, они меня не забывают. Приходят часто – и просто пообщаться, и помочь с домашними делами. Я, конечно, всё ещё стараюсь делать сама, но внимание очень приятно, - поделилась впечатлениями Александра Никифоровна Болотникова.

Встреча прошла в тёплой компании, за чашкой чая. Поговорили о жизни, обсудили городские дела.

В ЗАТО г.Североморск сейчас проживают 54 ветерана войны. До 1 мая все они получат юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

- Не все ветераны смогли прийти на встречу, но каждому из них мы устроим праздник дома – вручим юбилейные медали в комфортных для них условиях. Эту почётную миссию берут на себя североморские «Волонтёры Победы», - рассказал первый заместитель главы муниципалитета Эдуард Миронов.

2020 год в нашей стране Президент объявил Годом Памяти и Славы. Торжественные мероприятия пройдут во всех городах России. Североморск не останется в стороне.