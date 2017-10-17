Глава Североморска провел совещание о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

16 октября глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков провел совещание с участием председателя Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгения Алексеева, своих заместителей, руководителей и специалистов комитета по развитию городского хозяйства, комитета имущественных отношений, отделов архитектуры и градостроительства и экономического развития. Речь шла о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



По информации начальника отдела архитектуры и градостроительства Маргариты Дурягиной, всего поступило 16 заявок. На Северной Заставе у дома 8а жители предложили обустроить площадку для выгула собак, сразу пять заявок поступило от жителей улицы Морской по приведению в порядок дворовой территории и установке детской площадки у дома №10. Руководитель «Союза предпринимателей Североморска» Игорь Стародумов намерен вместе с жителями Североморска-1 продолжить обустройство сквера «Народный», который уже стал любимым местом отдыха мам и малышей.



Жители улицы Комсомольской ежегодно отмечают праздник своей улицы. А вот место для этих торжеств не отвечает требованиям по обеспечению безопасности и комфортному времяпрепровождению. Этот пробел они просят устранить путем создания специальной площадки у домов №9 по улице Фулика и №11 по улице Комсомольской.



Сафоновцы на улице Школьной предложили установить детскую площадку, жители Североморска-3 обустроить набережную вдоль реки Средняя в районе улицы Тимура Апакидзе. Конечно же, жители могли бы проявить большую активность, выдвигая свои предложения по обустройству флотской столицы. Предложения принимаются до 1 ноября.



Начальник отдела экономического развития Вероника Ерасова доложила главе ЗАТО Владимиру Евменькову о том, как реализуется проект по инициативному бюджетированию. Примером того, как на средства областного, городского бюджетов, средств спонсоров и жителей можно облагородить территорию, является сквер «Народный». В 2018 году министерство по внутренней политике Мурманской области продолжило проект по обустройству муниципальных территорий с участием жителей. Пока что поступили предложения по приведению в порядок и созданию зоны отдыха североморцев у памятника оленю, на площадке у домов 16 и 18 по улице Гвардейской, прокладке освещенной городской лыжни и созданию спортплощадки в городском парке, для которой областной комитет по физкультуре и спорту обещал спортивные тренажеры. Стоимость проекта, который будет выбран, – 2,7 миллиона рублей. 72% оплатит региональный бюджет, 10% городской бюджет, 10% спонсоры и 8% неравнодушные жители Североморска.



Глава ЗАТО поставил задачу подготовить всю необходимую документацию для решения вопросов с финансированием поступивших проектов.



