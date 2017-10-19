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Мурманская область. Арктика19.10.17 15:47

Глава Североморска Владимир Евменьков принял участие в работе экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области

Глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков принял участие в работе экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области. Членом экспертного совета Владимир Васильевич был избран на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Накануне работы экспертного совета Владимир Евменьков провел рабочую встречу с главным врачом Центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск Дмитрием Панычевым.

Дмитрий Вячеславович проинформировал о структурных изменениях, коснувшихся североморского здравоохранения. Речь, в частности, шла о завершившихся в начале октября переходе стоматологического отделения ЦРБ в ведение областной стоматологической поликлиники, а отделения скорой помощи - в ведение областной станции скорой медицинской помощи. Эти решения, принятые областным минздравом еще весной текущего года, широко обсуждались, и, по мнению профильных специалистов, качество оказываемой населению медицинской помощи не только не должно пострадать, но и улучшится. На встрече также обсуждался ход капитального ремонта детской поликлиники, проблемы очередей к участковым врачам и специалистам, кадровые проблемы, а также возможные меры социальной поддержки сотрудников Центральной районной больницы со стороны администрации ЗАТО г. Североморск. Отдельно был рассмотрен план праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Центральной районной больницы, которые пройдут 18-27 октября.

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