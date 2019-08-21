Глава ЗАТО г. Североморск провёл встречу с жителями флотской столицы

Вчера в североморском ЦДМе состоялась встреча главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова с жителями флотской столицы.

Проблемы, волнующие жителей Североморска, касаются, в первую очередь, создания благоприятных условий для проживания, благоустройства придомовых территорий, качества предоставления коммунальных услуг.

Глава ЗАТО г. Североморск постарался дать исчерпывающий ответ на каждый вопрос. Жителям, вопросы которых требуют дополнительной проработки, было предложено написать заявления для постановки на муниципальный жилищный контроль комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск. Инспекторы муниципального контроля в ближайшее время проведут проверки на основании заявлений граждан.

Подобные встречи главы ЗАТО г. Североморск с жителями ЗАТО г.Североморск проводятся на регулярной основе.