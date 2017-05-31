Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов проверил квартиру, выкупленные городом для сироты

Ежегодно в Североморске за счёт субвенций из областного бюджета для детей–сирот закупаются квартиры. В 2016 году было закуплено 14 квартир, в 2017 году потребность возникла в двух квартирах.

Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов вместе с первым заместителем главы администрации Ириной Долгушиной и председателем комитета имущественных отношений Раузой Распоповой проверил качество ремонта квартиры, приобретенной на аукционе за 1,056 миллиона рублей.

Александр Абрамов остался доволен увиденным. В квартире сменили входную дверь, установили пластиковые окна, заменили сантехнику в туалете, установили водосчётчики, поклеили новые обои, заменили плинтуса.

- Дети-сироты должны въезжать в достойные квартиры, - сказал глава ЗАТО.

Александр Абрамов предложил вручить ключи от квартиры в торжественной обстановке.