Глава ЗАТО г.Североморск благодарит филиал АО «МЭС» за хорошую работу

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков совместно с председателем Совета депутатов флотской столицы Евгением Алексеевым в рамках проведения еженедельного объезда объектов городской инфраструктуры вчера проверил готовность к отопительному сезону 46 ТЦ АО «Мурманэнергосбыт».

«Теплоисточники готовы полностью. Сейчас заканчиваются определенные работы, которые никак не влияют на начало отопительного периода. Сегодня мы закончили гидравлические испытания и, скорее всего, ночью у потребителей верхней части города появится горячая вода. Больше остановок котельной не планируется», - рассказал директор североморского филиала АО «МЭС» Александр Кобытев.

«За последние без малого два года мы с руководством филиала АО «МЭС» сделали достаточно большую работу. Я бы хотел высказать благодарность и руководству филиала североморского филиала и руководству АО «МЭС», - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.