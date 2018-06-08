Глава ЗАТО г.Североморск проверил ход работ по благоустройству двух общественных территорий

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл вчера традиционный объезд флотской столицы. В городском рейде также приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова, представители коммунальных служб, подрядных организаций и средств массовой информации.

В ходе сегодняшнего объезда Владимир Евменьков проинспектировал качество выполнения работ по благоустройству двух общественных территорий. Первая территория – детская площадка на улице Морской в районе домов №№ 5, 7, 9, 10 и 11. В настоящее время, на объекте проводится планировка участка. В дальнейшем здесь появится детский игровой комплекс. Срок сдачи готового объекта – до 1 августа.

К этому же сроку должен быть сдан и второй объект – зона отдыха, расположенная между домом № 11 на улице Комсомольской и № 9 на улице Фулика. Планирование этой территории уже завершено.

Работы на обоих объектах проводятся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».