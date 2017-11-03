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Мурманская область. Арктика03.11.17 07:30

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков в ближайшее время с жителями п.Щукозеро

Заместитель главы ЗАТО г. Североморск Анатолий Рожковский и председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев совместно с руководителями коммунальных служб города вчера провели традиционный объезд флотской столицы.

По поручению главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова, в настоящее время находящегося с рабочей поездкой в г.Москва, участники рейда осмотрели технику, которая в наступающий зимний период будет работать на придомовых территориях. Напомним, очисткой североморских дворов от снега и наледи занимается управляющая компания «СЖКХ». Она, в свою очередь, заключила договор с управляющей компанией «АДС+», которая и будет выполнять указанные работы. По информации генерального директора управляющей компании «АДС+» Ивана Назаренко, необходимая для этих работ техника есть в наличии, обучен и готов к работе персонал. Подрядчик уверяет, что со всеми поставленными задачами справится.

Побывали участники рейда и в п.Щукозеро. Здесь было рассмотрено сразу несколько вопросов. Первый – освещение проезжей части и моста через р. Средняя. Главой ЗАТО г.Североморск Владимиром Евменьковым дано поручение специалистам администрации в кратчайшие сроки выяснить принадлежность объекта, предусмотреть в бюджете денежные средства на установку опор наружного освещения и выполнить работы. Второй вопрос, волнующий местных жителей, касается выполнения работ по установке детской площадки во дворе дома № 7 по ул.Агеева. Здесь уже отсыпана площадка, установлены песочницы и ограждения, однако работы по сей день не завершены. Как пояснил подрядчик – индивидуальный предприниматель Марат Пухленков, на площадке не хватает горки и карусели. Сроки доставки нарушил поставщик. Тем не менее, к индивидуальному предпринимателю, в соответствии с действующим законодательством, будут применены штрафные санкции. Кроме того, жители не довольны тем, что детская площадка огорожена лишь с двух сторон. По их мнению, для того чтобы обеспечить безопасность малышей требуется дополнительное ограждение, ведь рядом паркуют свой транспорт автомобилисты. Дополнительные секции забора установят в рамках нового контракта. Ряд вопросов жители п.Щукозеро адресовали управляющей компании.

В завершение объезда было принято решение, что в ближайшее время с жителями п. Щукозеро лично встретится глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

 

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