Глава ЗАТО Североморск отчитался о работе

15 мая председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев провел заседание Совета депутатов ЗАТО город Североморск, в котором приняли участие не только депутаты, но и жители флотской столицы, представители партий и общественных организаций. Столь пристальное внимание к заседанию Совета депутатов было не случайным. На нем с отчетом о своей работе и работе администрации в 2017 году отчитывался глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков.



Депутаты вначале приняли решение о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО город. Североморск, а затем перед ними с подробным отчетом выступил глава флотской столицы Владимир Евменьков.



В 2017 году Владимир Евменьков исполнял обязанности главы ЗАТО всего три месяца, но он посчитал необходимым охарактеризовать и работу, сделанную его предшественниками: Александром Абрамовым и Ириной Нориной, которые, по его словам, в течение года решали общегородские проблемы, обеспечивая жизнедеятельность флотской столицы. Он выразил им признательность за ту работу, которую они проделали в интересах жителей Североморска, за их личный вклад в социально-экономическое, культурной развитие города, в его благоустройство.



Достаточно сказать, что 31 марта 2017 года в Сочи на VI Всероссийском муниципальном форуме Североморск был включен в рейтинг «100 лучших муниципальных образований России».



В своем докладе Владимир Евменьков подробно остановился на проделанной работе, направленной на повышение качества управления жилищно-коммунальным хозяйством, вопросах благоустройства, качества управления многоквартирными домами и их содержании, работы фонда капитального ремонта и ресурсоснабжающих предприятий муниципалитета.



Он отметил плодотворное сотрудничество при решении городских проблем с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, членами правительства Мурманской области, депутатами областной Думы и Совета депутатов ЗАТО город Североморск. Особое внимание было уделено сотрудничеству с командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым, членами Межведомственной комиссии, в которую входят и командиры 10 частей, дислоцированных на территории Североморского гарнизона.



Глава ЗАТО подробно остановился на вопросах формирования бюджета и рачительного его использования в условиях уменьшения дотаций, необходимости изыскания путей его пополнения.



- Мы вынуждены не только оптимизировать расходы, соблюдать жесткий режим экономии, но и изыскивать пути пополнения бюджета, - сказал Владимир Евменьков.



К примеру, в 2017 году в бюджет муниципального образования поступило 127 млн руб. неналоговых доходов от распоряжения муниципальным имуществом. Несмотря на все сложности в 2017 году было обеспечено выполнение всех первоочередных мероприятий. Этому способствовал и программно-целевой принцип планирования бюджета. Бюджет и в 2018 году сохранит социальную направленность.



Владимир Евменьков подробно остановился на всех сферах деятельности главы ЗАТО и администрации, отметив и достигнутые успехи, и допущенные недостатки и упущения, определив направления работы по их устранению.



Основные усилия в 2018 году будут направлены на строительство новой школы на 1200 мест, нового детского сада, вводу в строй детской поликлиники после затянувшегося капитального ремонта, формированию комфортной городской среды - а это 5 дворовых территорий и 12 общественных мест.



Не остались в его докладе без внимания вопросы социальной поддержки населения, образования, культуры, предпринимательства и спорта, молодежная политика.



Определил он задачи и на 2018 год.



- Своей главной задачей и органов местного самоуправления считаю создание комфортных условий проживания в Североморске и поселках, на решение этой задачи буду направлять свои силы с полной отдачей, - сказал Владимир Евменьков, завершая свой доклад.



Глава ЗАТО ответил на многочисленные вопросы жителей Североморска, принявших участие в заседании Совета депутатов.



Депутаты единогласно оценили работу главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова и администрации в 2017 году «удовлетворительно». Эту оценку поддержал и лидер североморских коммунистов Юрий Князев.

