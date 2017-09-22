Главе администрации поселения Зеленоборский указано на то, что он не обеспечил жизнедеятельность села Ковда в период холостого сброса воды Каскада Нивский ГЭС

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка по факту холостого сброса воды Каскада Нивский ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК № 1». В ходе сброса воды имеется вероятность подтопления автоподъезда к с.Ковда и жилых домов, в связи с чем на территории с.Ковда Кандалакшского района введён режим «повышенной готовности».

Установлено, что до сброса воды, в нарушение требований законодательства главой администрации поселения Зеленоборский не приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение жизнедеятельности села, в том числе его противопожарной безопасности.

По результатам проверки прокурором города глава администрации поселения предостережён о недопустимости нарушения закона.