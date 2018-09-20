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Мурманская область. Арктика20.09.18 21:50

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Мурманского морского торгового порта

Как сообщает Главгосэкспертиза России, ведомство рассмотрело проектно-сметную документацию на обновление объектов портовой инфраструктуры второго грузового района Мурманского морского торгового порта. Изучив представленные повторно материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также подтверждена достоверность определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Напомним, Мурманский морской торговый порт, расположенный на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря, - крупнейшее транспортное предприятие города и старейшее предприятие Мурманской области. История порта началась 1 сентября 1915 года, когда к временной пристани пришвартовался пароход «Дротт», доставивший из Нью-Йорка грузы для строительства железной дороги. Считается, что именно благодаря строительству порта родился город и начал развиваться Кольский край. В настоящее время АО «Мурманский морской торговый порт» – главные северные ворота страны. Предприятие входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией арктического бассейна России.

В рамках реализации представленного проекта в тыловой зоне причалов №№ 13 и 14 второго грузового района ММТП производится реконструкция объектов портовой инфраструктуры, используемых в процессе выгрузки угля из вагонов на вновь создаваемом железнодорожном грузовом фронте. Работы будут вестись в два этапа.

В ходе первого пройдёт реконструкция железнодорожных путей №№ 5 и 6 покрытия вдоль них, строительство подкрановых путей вдоль железнодорожных путей №№ 7 и 8, реконструкция проектируемых крановых путей, а также перенос инженерных сетей при их прокладке.

На втором этапе запланированы реконструкция грузовых площадок в тылу причалов №№ 13 и 14, складских площадок для перегрузки файнштейна (причал № 15), а также строительство локальных очистных сооружений, линии электроснабжения, трансформаторной подстанции ТП-18 «Порт», систем орошения и воздухоснабжения, компрессорной станции, водопроводной насосной станции и других необходимых объектов.

Планируется, что реализация проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, позволит увеличить грузооборот перегрузочного комплекса угля с 6 до 8 миллионов тонн в год.

Финансирование работ будет осуществляться за счёт собственных средств застройщика - ПАО «Мурманский морской торговый порт».

 

 

 

Комментарии

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