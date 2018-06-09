Мурманская область. Арктика09.06.18 12:37
Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев начал рабочую поездку на Северный флот
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв прибыл сегодня на Северный флот с однодневной рабочей поездкой. Планируется, что он примет участие в церемонии встречи в главной базе Северного флота - океанографического судна «Янтарь», выполнившего задачи 11-месячного дальнего похода, посетит Мурманское нахимовское военно-морское училище и проверит ряд объектов инфраструктуры объединения.
Также Владимир Королёв заслушает доклад командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова по спектру вопросов, связанных с организацией боевой подготовки в летнем периоде обучения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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