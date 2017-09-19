РАМКИ ЗАКОНА: Телефонный терроризм входит в нашу жизнь. За такие «шутки» следует уголовная ответственностьВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.09.17 21:35

Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв проверил организацию проведения зачетного учения разнородных сил Северного флота по итогам 2017 года

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв в рамках рабочей поездки на Северный флот проверил организацию проведения планового зачетного  учения разнородных сил Северного флота, которое проходит в акватории Баренцева моря под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и является итоговым мероприятием боевой подготовки за 2017 год.

Адмирал Владимир Королёв совершил перелёт на   тяжелый  атомный ракетный крейсер «Петр Великий», с борта которого лично проконтролировал выполнение силами Северного флота стрельб противокорабельными ракетами по корабельной группировке условного противника. В частности стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами выполнили тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», два атомных подводных ракетных крейсера  «Воронеж» и «Орёл». Также, в ходе зачетного учения выполнил стрельбу расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион»,  и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» противокорабельной крылатой ракетой «Москит».

Стрельбы выполнены в рамках состязания между флотами на приз Главнокомандующего ВМФ. Результаты выполнения стрельб будут проанализированы. Победители будут определены и названы на подведении итогов боевой подготовки ВМФ за 2017 год.

В зачетном итоговом учении разнородных сил Северного флота принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тыс. человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты флотской столицы выберут главу ЗАТО г.Североморск из Владимира Евменькова и Тимура Лапина
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 719 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Volk
19.09.17 20:19
Странные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не к
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Андрей
19.09.17 14:36
Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи,
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиТрёхлетка для неработающих пенсионеров просчитана - старики не разбогатеют-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 93 копейки, доллара – почти на 58 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика