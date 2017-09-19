Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв проверил организацию проведения зачетного учения разнородных сил Северного флота по итогам 2017 года

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв в рамках рабочей поездки на Северный флот проверил организацию проведения планового зачетного учения разнородных сил Северного флота, которое проходит в акватории Баренцева моря под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова и является итоговым мероприятием боевой подготовки за 2017 год.

Адмирал Владимир Королёв совершил перелёт на тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», с борта которого лично проконтролировал выполнение силами Северного флота стрельб противокорабельными ракетами по корабельной группировке условного противника. В частности стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами выполнили тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», два атомных подводных ракетных крейсера «Воронеж» и «Орёл». Также, в ходе зачетного учения выполнил стрельбу расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион», и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» противокорабельной крылатой ракетой «Москит».

Стрельбы выполнены в рамках состязания между флотами на приз Главнокомандующего ВМФ. Результаты выполнения стрельб будут проанализированы. Победители будут определены и названы на подведении итогов боевой подготовки ВМФ за 2017 год.

В зачетном итоговом учении разнородных сил Северного флота принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тыс. человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.