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Мурманская область. Арктика09.06.18 17:42

Главком ВМФ России встретил в Североморске океанографическое исследовательское судно «Янтарь» после дальнего похода

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России «Янтарь» прибыло в главную базу Северного флота – город Североморск – после завершения 11-месячного дальнего похода. На причале экипаж встретил главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв.

В торжественной встрече океанографического исследовательского судна «Янтарь» приняли участие также командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, родственники экипажа и жители города.

По оценке главкома, экипаж океанографического исследовательского судна «Янтарь» успешно справился со всеми задачами дальнего похода. При этом российские моряки в очередной раз показали мастерство и профессионализм при эксплуатации технических средств и оборудования, как в научно-исследовательских, так и в спасательных целях.

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» за время выхода из базы преодолело более 50 тыс. морских миль, совершив при этом ряд деловых заходов с целью пополнения запасов продовольствия и отдыха экипажа в Республику Кипр, Маврикий, ЮАР, Уругвай, Португалию, Аргентину, Сейшельские острова, Республику Кабо-Верде и другие страны.

Судно «Янтарь» оснащено самыми современными глубоководными необитаемыми и обитаемыми подводными аппаратами, позволяющими исследовать толщу Мирового океана и его дна. Также океанографическое судно может использоваться в спасательных целях. Установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне.

В рамках плана дальнего похода океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь», получив задачу и совершив трансатлантический переход в 4000 миль от западного побережья Африки до Аргентины, приняло участие в поиске (с 6 декабря 2017 г. по 1 апреля 2018 г.) пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан Хуан» в районах предположительного ее нахождения в Атлантическом океане.

За время участия в поисковой операции океанографическим исследовательским судном «Янтарь», по результатам расчетов международных специалистов штаба поисковой операции, было обследовано 20 районов поиска общей площадью более 6000 квадратных километров.

В своем выступлении перед экипажем океанографического судна «Янтарь» главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв сказал:

«Североморск десятки и сотни раз встречал боевые корабли и подводные лодки с дальних походов и боевых служб. Но, без преувеличения скажу, сегодня эта встреча особенная. Город и главная база Северного флота встречают моряков особого сплава, которые проявили мужество, выдержку и высочайший профессионализм в длительном плавании, находясь в морях и океанах без малого один год.  Конечно же, сегодня будет сказано немало справедливых слов о надежности российских кораблей и техники, которыми они оснащены. Океанографическое судно «Янтарь» и его технические средства все 11 месяцев были в надежных руках профессионалов своего дела, доказавших, что равных им нет».

«Без сомнений, после пройденных более 50 тысяч миль в различных широтах, экипаж вашего судна знает цену взаимовыручки, морской дружбы. Вы достойно прошли суровую проверку сложным плаванием в различных гидрометеоусловиях и широтах. Когда был получен приказ, вы в кратчайший срок совершили трансатлантический переход к берегам Аргентины и, без промедления, приступили к участию поисковой операции, применив весь свой опыт и показав всему миру самое главное качество российского военного моряка – готовность в любую минуту прийти на помощь.   Своими действиями вы еще раз подтвердили тот факт, что ВМФ России является океанским и что для него не существует таких препятствий как расстояние в десятки тысяч миль и длительность нахождения в море. В этом убедилась и мировая общественность, когда вы посещали порты Республики Кипр, Маврикия, ЮАР, Уругвая, Португалии, Аргентины, Сейшельских островов, Республики Кабо-Верде, где с честью представили Андреевский флаг», - подчеркнул главком.

«Опыт дальнего похода океанографического судна «Янтарь» будет в обязательном порядке проанализирован Главным командованием Военно-Морского Флота. Я уверен, что результаты этого анализа лягут в основу теории и практики военно-морского искусства, океанографических исследований, а также будет применяться в сфере поисково-спасательного обеспечения. Но все будут знать, что за этими прагматичными формулировками стоят, по своей сути, самоотверженные действия каждого из вас и спаянного, крепкого экипажа», - подчеркнул Адмирал Владимир Королёв, выступая на церемонии встречи.

«Ваше возвращение к родному причалу совпало с одной важной датой для России и для Российского Флота. В этот день родился основатель Российского регулярного флота Петр I.  Его мечты всегда были связаны с выходом России в океан, с морским могуществом нашего государства. Мечты были преобразованы в практические дела и 322 года назад, с момента создания Российского флота, начался новый отсчет времени в истории нашего государства, как морской державы. Не будет преувеличением сказать, что поход ОИС «Янтарь» стал практическим шагом достойного продолжения этой истории. Напомню, что на сутки раньше в Кронштадт вернулось океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», достойно представив Андреевский флаг в Бангладеш и на Сицилии, в начале июня во Владивосток прибыл учебный корабль «Перекоп», впервые в истории совершив переход из Севастополя и посетив Папуа-Новую Гвинею. Флот России не тешит себя только лишь мечтами о свершениях в море. Российские моряки на деле совершают уникальные походы и экспедиции. Но, повторюсь, поход океанографического судна «Янтарь» станет самым вдохновляющим для тех, кто оторвется от причала завтра», – отметил главком.

«Особые слова хочу сказать всем вашим близким и особенно детям. Именно благодаря их незримой поддержке, вы преодолели все трудности и выполнили самые сложные задачи. Низкий поклон всем им. Осмелюсь сказать, что все эти 11 месяцев они были, своего рода, частью вашего экипажа. Они сделали все, чтобы ваши действия были уверенными и в море вы ощущали твердую опору. Искренне поздравляю вас возвращением. Уверен, что славная история экипажа океанографического судна «Янтарь» только начинается! Впереди у вас еще много выдающихся свершений. Желаю всем вам здоровья, счастья и успехов во всех делах!», – сказал адмирал Владимир Королёв на церемонии встречи океанографического судна «Янтарь», которая состоялась на причале в Североморске, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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