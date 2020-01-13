Главная городская газета отметила профессиональный праздник

Сегодня, в День российской печати, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретились с журналистами газеты «Вечерний Мурманск».

Первый выпуск издания вышел в свет 29 лет назад – 2 января 1991 года. Газета освещает актуальные темы, первой поднимает значимые проблемы и вопросы.

– Количество подписчиков газеты с каждым годом растет, сегодня девять тысяч мурманчан получают пятничный номер «толстушки», – рассказал Андрей Сысоев. – Важно, что издание идет в ногу со временем, читатели оперативно получают доступ к информации и в социальных сетях. Уверен, что профессионализм, высокое журналистское мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности.

– Команде «Вечернего Мурманска» удалось сделать газету интересной и востребованной, – отметил Евгений Никора. – С каждым годом роль средств массовой информации возрастает, важно подойти к юбилею газеты с новыми успехами и трудовыми подвигами.