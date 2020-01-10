Главная икона ВМФ России - образ святого апостола Андрея Первозванного - прибыла в Полярный

Вчера в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота - город Полярный - доставили Главную икону Военно-Морского Флота России - образ святого апостола Андрея Первозванного.

С 9 по 11 января икона будет размещена и доступна для посещения в храме Святителя Николая Чудотворца города Полярного.

Икона была доставлена в Североморск военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии. Реликвия выставлялась в домовом храме штаба Северного флота, затем после крестного хода по военному городку соединений надводных кораблей она была принесена в Свято-Андреевский морской кафедральный собор, где находилась по 30 декабря. На Новый год и Рождество Христово икона находилась в Центральном мурманском храме Спас-на-Водах.

За время пребывания на Северном флоте поклониться реликвии смогли уже более 3 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СФ, 1 февраля икону планируется отправить на Тихоокеанский флот.