Главная икона ВС РФ перевезена в самый северный монастырь в мире

Главная икона Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» перевезена из гаджиевского храма Святого апостола Андрея Первозванного в Трифоно-Печенгский монастырь. Там реликвия будет находиться до 17 февраля. Завтра в монастыре состоится церковная служба с участием военнослужащих Печенгского гарнизона и соединений береговых и сухопутных войск Северного флота.

В течение недели святыня находилась в главной базе подводных сил Северного флота – Гаджиево. Образу Спасителя поклонилось более 2000 человек. Верующие военнослужащие приезжали в гаджиевский храм семьями. На торжественном молебне присутствовали все командиры атомных подводных лодок, базирующихся в Гаджиево. Также храм посетили экипажи подводных лодок, прибывшие в базу после выполнения поставленных задач в Мировом океане.

«Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова были привезены на Северный флот накануне Крещения военно-транспортной авиацией с Дальнего Востока. 21 января состоялся молебен в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе. В мероприятии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, представители командования флота и руководства Мурманской области. Затем икона была выставлена в мурманском храме Спас-на Водах, в течение недели до 7 февраля икона находилась в исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном, а затем в Гаждиево.

17 февраля реликвии будут доставлены в Архангельскую область, а 24 февраля их перевезут в Псков.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров .

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот», сообщает пресс-служба СФ.