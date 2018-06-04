Мурманская область. Арктика04.06.18 11:20
Главная площадь Мурманска засияла мыльными пузырями
На центральной площади города прошёл традиционный семейный фестиваль «Мой мыльный Мурманск», организованный при поддержке мурманского Дома молодежи и Объединения молодёжных центров.
Гостей праздника развлекали артисты, работали мастера аквагрима и тематические площадки. Занятие по душе мог найти каждый, кто пришёл на площадь Пять Углов.
– Мурманчане очень дружные и семейные люди, подобные праздники всегда собирают очень много зрителей и участников, – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.
Завершился фестиваль массовым запуском мыльных пузырей.
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