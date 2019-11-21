Главное – безопасность горожан

В управлении Первомайского административного округа Мурманска прошло очередное заседание штаба по контролю за уборкой придомовых территорий. Ноябрьская оттепель внесла в привычную повестку дня свои коррективы. Если две недели подряд речь шла о расчистке дворов после обильных снегопадов, то сегодня основным вопросом стал вывоз складированного снега.

– Снежные валы, собранные управляющими организациями и оставленные во дворах, представляют угрозу для жизни и здоровья жителей, – прокомментировал заместитель начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска Игорь Корявко. – Дети зачастую используют их для игр и раскатывают горки. Все это происходит рядом с проездами, причем в непосредственной близости от автомобилей, что абсолютно недопустимо. За текущую неделю от горожан поступило семь таких обращений.

Эта информация в присутствии представителей прокуратуры была доведена до руководителей управляющих организаций, приглашенных на заседание. Кроме того, специалисты управления округа обратили внимание на необходимость очистки кровель и козырьков подъездов от снежных шапок и наледи, а также предупредили жилищников о возможной ответственности. В период «температурных качелей» это особенно важно.