Главное – мнение горожан

Сегодня в рамках проекта «Народный контроль» глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с представителями интернет-сообществ Романом Глеком и Степаном Романчевым. Вместе они посмотрели, как выполнен ремонт разделительной полосы на Кольском проспекте, и обсудили работу светофорных объектов, расположенных на этом участке.

Напомним, летом в Мурманске началось строительство разделительной полосы на проспекте Кольском, а именно на участке от остановки общественного транспорта «Фадеев ручей» до остановки «Переулок Якорный». Ремонтные работы завершились по графику – в октябре. В соответствии с современными требованиями безопасности выполнена реконструкция светофорных объектов на пешеходных переходах в районе остановок общественного транспорта «Фадеев ручей» и «Переулок Якорный», театра Северного флота, а также на перекрестках с улицами Копытова, Героев Рыбачьего и Шевченко.

Теперь светофоры настроены таким образом, что транспортный и пешеходный потоки не пересекаются.

– Мы прошли по каждому пешеходному переходу и проверили, хватает ли выделенного времени для пересечения проспекта. В целом светофорные объекты настроены оптимально. Но мы обратили внимание, что, например, пожилые люди не укладываются в установленные временные рамки, значит над интервалами пешеходных фаз стоит ещё поработать, – прокомментировал Евгений Никора. – Мы и дальше будем проводить совместные выезды, для того, чтобы учитывать мнение общественности и делать наш город удобнее, а главное, безопаснее для мурманчан.