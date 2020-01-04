По данным Мурманского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по северу Мурманской области и в городе Мурманске ожидается сильный снег. В первой половине дня и до конца суток 4 января ожидается сильный северо-западный ветер, метель.

Главное управление МЧС России по Мурманской области призывает северян быть внимательными и осторожными.

3 января в 19.30 произошла массовая дорожная авария из пяти автомобилей на участке трасса «Кола» с 1203 км по 1205 км мост через реку Пиренга, Полярнозоринский район, сообщила пресс- служба регионального МЧС. Водитель «Рено» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21074». Затем в них врезались ещё три машины. Погибли водитель «ВАЗа» и пассажир «Рено», а ещё четыре человека были госпитализированы. В связи с ДТП это участок трассы был временно перекрыт.

Специалисты рекомендуют:

по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте;

при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах;

при обнаружении аварий на системах ЖКХ и электроснабжения сообщить в управляющую компанию или в ЕДДС муниципального образования;

на время непогоды воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае, сообщить родственникам (знакомым) предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, принадлежности для выживания;

соблюдать правила пожарной безопасности в быту, при использовании печного отопления в жилых домах, дачных постройках, гаражах, а при обнаружении возгорания сообщать в противопожарную службу;

в случае возникновения ДТП или угрозы жизни людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Участники дорожного движения могут получить информацию о состоянии дорог Мурманской области на официальном сайте Мурманскавтодора. Также информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).