Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв совершает рабочую поездку на Северный флот

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв с рабочим визитом посетит пункты базирования Северного флота.

В ходе поездки будет проверена организация подготовки сил СФ в летнем периоде обучения, а также инфраструктура базирования подводных и надводных сил флота.

Адмирал Владимир Королёв заслушает доклады командования СФ, командующего Кольской флотилии разнородных сил и командующего Подводными силами СФ о деятельности руководящего состава объединений и соединений флота по выполнению мероприятий плана боевой подготовки.

В рамках рабочей поездки главнокомандующий ВМФ также побывает в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища. В День знаний адмирал Владимир Королев выступит перед нахимовцами с поздравительным словом, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.