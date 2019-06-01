Главнокомандующий ВМФ России поздравил моряков-североморцев с Днём Северного флота

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов направил телеграмму в адрес командования и военнослужащих Северного флота, в которой поздравил моряков-североморцев с Днём Северного флота, который отмечается ежегодно 1 июня. Телеграмма главкома ВМФ будет доведена до экипажей кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи на удалении от пунктов базирования, том числе и до экипажей отряда кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», выполняющего задачи дальнего похода.

В тексте телеграммы сказано: «От имени Военного совета Военно-морского флота поздравляю вас с Днём Северного флота!

Свою героическую летопись Северный флот ведёт с 1733 г ., когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала П.П. Бредаля. С той поры постоянно росла и крепла мощь Северного флота.

Особую славу Северный флот приобрел в жесточайших сражениях Великой Отечественной войны. За период войны корабли и авиация флота обеспечили переходы 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охранения, уничтожили 628 и повредили 237 боевых корабля и транспорта противника общим тоннажем свыше 1 миллиона, 1308 самолётов. В послевоенные годы Северный флот получил современные корабли и подводные лодки, стал ракетно-ядерным, вышел на просторы Мирового океана и начал по праву называться самым мощным в стране».

Как отмечено в поздравительной телеграмме главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, «Сегодня личный состав Северного флота продолжает хранить, и умножать священные традиции самоотверженного служения Отечеству. Надводные и подводные силы Северного флота, выполняя задачи по защите национальных интересов России вдали от родных берегов, служат надежным гарантом безопасности государства с морских и океанских направлений. Перед моряками-североморцами стоят важнейшие задачи дальнейшего освоения Арктики, участия в организации военно-морского присутствия в Мировом океане. Силы Северного флота продолжат действовать в составе группировок и отрядов кораблей в морской и дальней океанской зоне, участвовать в отработке задач на общефлотском и межвидовом уровне. В числе задач, стоящих перед североморцами, является освоение новых образцов техники и вооружения, поступающих на флот, новых кораблей и подводных лодок, развитие инфраструктуры в пунктах базирования, гидрографические исследования в Арктической зоне.

Как следует из поздравления Адмирала Николая Евменова: «На Северном флоте будут и далее внедряться лучшие достижения военной науки и надводного и подводного военного кораблестроения, совершенствоваться система подготовки специалистов с учётом специфики службы в Заполярье».

«Желаю вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, благополучия семьям, дальнейших успехов в повышении боевой готовности, укреплении организованности и дисциплины!», - сказано в поздравлении главкома ВМФ.