Главную икону ВС РФ «Спас Нерукотворный» перевезли историческую базу Северного флота - город Полярный

Сегодня Главную икону Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» перевезли из мурманского храма Спас-на-Водах в храм Святителя Николая Чудотворца исторической базы Северного флота — города воинской славы Полярный.

Завтра состоится молебен по случаю принесения иконы, в котором примут участие командование и военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил и жители гарнизона.

Православная реликвия прибыла в Кольское Заполярье накануне Крещения Господня. Сначала она была выставлена в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе главной базы Северного флота - Североморска, затем была перенесена в мурманский храм Спас-на-Водах.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Полярном икона пробудет до 7 февраля, а затем ее перевезут в главную базу подводников Северного флота - гарнизон Гаджиево. Там ее разместят до 14 февраля в храме святого апостола Андрея Первозванного. Затем «Спас Нерукотворный» будет на три дня перевезен в Трифонов-Печенгский мужской монастырь. 17 февраля планируется перелёт в Архангельскую область для демонстрации иконы верующим военнослужащим Северодвинского и Архангельского гарнизонов, после чего православная святыня отправится в Псков.

Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске и Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».