Главный инженер МУП «Жилищный сервис» получил 2 года лишения свободы условно за травмирование северянки из-за схода снежных масс и наледи с крыши дома

В апреле 2018 года с кровли дома № 6 по переулку Ясный в г. Заполярном произошёл сход снежных масс и наледи на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», но от полученных тяжелых травм женщина скончалась.

Прокуратурой района была проведена проверка по данному факту. По итогам проверки соответствующие материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.

В ходе расследования выяснилось, что должностным лицом обслуживающей организации МУП «Жилищный сервис» ненадлежащим образом исполнялись возложенные на него обязанности. Услуги, оказываемые предприятием, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и в результате допущенных нарушений произошла смерть жительницы города Заполярного.

По окончанию следственных действий на скамье подсудимых оказался главный инженер МУП «Жилищный сервис», исполнявший на тот момент времени обязанности директора предприятия.

Печенгским районным судом были всесторонне исследованы все материалы уголовного дела, суд, учитывая мнение государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Приговором суда главному инженеру МУП «Жилищный сервис» назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.