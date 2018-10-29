ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем День автомобилиста на летающих машинах, а с помощью специальной футболки рассматриваем свои внутренние органыВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: «Препарируем» причины манипуляций в отношениях партнёров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.10.18 09:30

Главный инженер МУП «Жилищный сервис» получил 2 года лишения свободы условно за травмирование северянки из-за схода снежных масс и наледи с крыши дома

В апреле 2018 года с кровли дома № 6 по переулку Ясный в г. Заполярном произошёл сход снежных масс и наледи на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», но от полученных тяжелых травм женщина скончалась.

Прокуратурой района была проведена проверка по данному факту. По итогам проверки соответствующие материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.

В ходе расследования выяснилось, что должностным лицом обслуживающей организации МУП «Жилищный сервис» ненадлежащим образом исполнялись возложенные на него обязанности. Услуги, оказываемые предприятием, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и в результате допущенных нарушений произошла смерть жительницы города Заполярного.

По окончанию следственных действий на скамье подсудимых оказался главный инженер МУП «Жилищный сервис», исполнявший на тот момент времени обязанности директора предприятия.

Печенгским районным судом были всесторонне исследованы все материалы уголовного дела, суд, учитывая мнение государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Приговором суда главному инженеру МУП «Жилищный сервис» назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Леонид Прохорович Шиндин, отец Вовки.
26.10.18 20:29
Поправка к видеосюжету. В МБОУ Кадетская школа города Мурманска не готовят "юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты... ", т. к. В ДАННОМ ОУ (!) НЕТ И
Комментарий к новости:Кадетская школа отмечает 65-летний юбилей
Киселев А. А., горожанин.
25.10.18 14:57
Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!! Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Гла
Комментарий к новости:Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 рубля-PRO ВалютуОфициальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 32-PRO ЭнергетикуА вдоль Серебрянской дороги ветряки стоят…-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 317 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика