Главный праздник лета ПикНик «Город – это мы!» возвращается

Летний праздник ПикНик «Город – это мы!» в этом году пройдёт 14 июля в Мончегорске в парке им. С. Бровцева и 15 июля в Заполярном на центральной площади. Мероприятие приурочено к празднованию Дня металлурга и Дня компании, организатором выступает «Норникель».

В Мурманской области ПикНик проходит уже в четвертый раз. Посетителей ждёт насыщенная программа: живая музыка, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, мастер-классы, квесты, лекторий, танцы и многое другое.

В дни проведения Чемпионата мира по футболу в России на празднике ПикНик состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди 16 местных команд будет выбран свой чемпион. Игры на кубок проходят вместе с играми гостей праздника, желающих попробовать себя в новом виде спорта.

Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре «Quiz TIME». Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.

Кроме того, программа включает встречи с профессионалами. Один из спикеров праздника – режиссер, создатель и руководитель театра-студии Юлия Шевелева. Она проведёт мастер-класс «Маленькие хитрости ораторского выступления» и раскроет темы страха и волнения, расскажет о техниках их преодоления.

Также состоится ток-шоу «30 лайфкахов: как путешествовать больше, дешевле и интереснее» с участием тревел-блогера Валерии Семеновой и путешественников из Мончегорска и Заполярного.

Завершится праздник танцевальным флешмобом, в котором сможет принять участие каждый желающий.