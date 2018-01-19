Главный санитарный врач разрешил учащимся школы № 2 приступить к занятиям, но в другом образовательном учреждении

В ЗАТО Александровск завершилось заседание межведомственной санитарно-противоэпидэмической комиссии ЗАТО Александровск.

Главный и единственный вопрос повестки дня - внеплановые каникулы в МБОУ ООШ № 2 г.Полярный, связанные с карантином в учебном заведении.

Как прозвучало во время совещания, на сегодняшний день ситуация с заболеванием детей во второй школе стабилизировалась и значительно улучшилась. Главным санитарным врачом ЗАТО Александровск Игорем Кемским дано разрешение на возобновление учебного процесса для не заболевших учащихся школы № 2 в другом образовательном учреждении.