Главный способ защиты от пожара в гараже - самому не стать его причиной

По статистике, около 15% процентов пожаров происходит в гаражах. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано одно подобное происшествие в городе Кировск. Но почему же горят гаражи? Надо отметить, что любой пожар происходит там, где не соблюдаются требования правил пожарной безопасности.

Чаще всего гаражи используются не только для автотранспортных средств, но и в качестве складов для хранения предметов домашнего обихода. Сюда вывозят и складируют старую мебель, хозяйственный инвентарь, стройматериалы, краску, канистры из под легковоспламеняющихся жидкостей, старые вещи и прочее — это является горючей загрузкой помещений.

Причины пожаров самые различные: в гаражах оставляют без присмотра включенные в электросеть аппараты; обогреватели, устройства для зарядки аккумуляторов или бытовые приборы. Не редкость и короткие замыкания ветхой электропроводки, которую необходимо периодически проверять специалистам, так как изоляция проводов и кабелей может терять защитные свойства от времени, воздействия внешней среды и механических воздействий. Но самая досадная причина пожаров - это когда после веселых «посиделок» в гаражах остаются непотушенные окурки. Все эти причины можно емко определить одним словом — «халатность».

Для того чтобы ваше имущество оставалось в сохранности и происходило меньше возгораний в гаражных боксах, необходимо следить за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях гаражей и на прилегающей территории. Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной. Простая аккуратность и бытовая культура жителей могут защитить от пожаров надежнее, чем сотня пожарных команд.

В случае возникновения пожара необходимо позвонить в службу спасения по телефону 01 или 101, указав точный адрес места пожара.