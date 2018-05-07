ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Гамбургеры с насекомыми набирают популярность в Европе, а в Аргентине появилась школа из отходовВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Милые бранятся - только тешатся, или Ссоры и конфликты между людьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.05.18 17:11

Главный способ защиты от пожара в гараже - самому не стать его причиной

По статистике, около 15% процентов пожаров происходит в гаражах. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано одно подобное происшествие в городе Кировск. Но почему же горят гаражи? Надо отметить, что любой пожар происходит там, где не соблюдаются требования правил пожарной безопасности. 

Чаще всего гаражи используются не только для автотранспортных средств, но и в качестве складов для хранения предметов домашнего обихода. Сюда вывозят и складируют старую мебель, хозяйственный инвентарь, стройматериалы, краску, канистры из под легковоспламеняющихся жидкостей, старые вещи и прочее — это является горючей загрузкой помещений.

Причины пожаров самые различные: в гаражах оставляют без присмотра включенные в электросеть аппараты; обогреватели, устройства для зарядки аккумуляторов или бытовые приборы. Не редкость и короткие замыкания ветхой электропроводки, которую необходимо периодически проверять специалистам, так как изоляция проводов и кабелей может терять защитные свойства от времени, воздействия внешней среды и механических воздействий. Но самая досадная причина пожаров - это когда после веселых «посиделок» в гаражах остаются непотушенные окурки. Все эти причины можно емко определить одним словом — «халатность».

Для того чтобы ваше имущество оставалось в сохранности и происходило меньше возгораний в гаражных боксах, необходимо следить за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях гаражей и на прилегающей территории. Главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной. Простая аккуратность и бытовая культура жителей могут защитить от пожаров надежнее, чем сотня пожарных команд.

В случае возникновения пожара необходимо позвонить в службу спасения по телефону 01 или 101, указав точный адрес места пожара.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 226 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

дмитрий
06.05.18 23:41
здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
Константин
05.05.18 12:54
Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!!
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Нина
05.05.18 12:12
Здравствуйте! Подскажите кто должен менять лампочки в подъезде на площадке где расположены квартиры? УК отказалась менять и утверждает что они меняют лампочки только на лестничкой клетки, на площадке
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Россия без террора: Завербованные смертью». Документальный цикл (12+)19:15«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика