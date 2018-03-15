Главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев посетил медучреждения Мурманска

Главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев посетил учреждения здравоохранения Мурманской области. Александр Румянцев высоко оценил профессиональный уровень заполярных медиков.

В рамках рабочего визита в Мурманск генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев посетил отделения онкогематологии двух областных учреждений: Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина и Мурманской детской клинической больницы.

Партнерские связи Мурманской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева не первый год позволяют медикам Заполярья проводить заочные консультации, а также экстренную диагностику для уточнения диагноза, что положительно сказывается на качестве оказания необходимой медицинской помощи детям. В особо тяжёлых случаях дети переводятся непосредственно в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева для лечения.

В ходе рабочей поездки медики Мурманской области обсудили ряд важных профессиональных тем, касающихся дальнейшего взаимодействия в вопросах оказания специализированной медицинской помощи жителям Мурманской области и обучения врачей региона.