Главный врач «Медико-санитарной части № 5» подозревается в присвоении более 24 тысячи рублей с использованием своего служебного положения

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения.

Следствием предварительно установлено, что подозреваемой, являющейся главным врачом «Медико-санитарной части № 5» Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-биологического агентства, в 2016 году был предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.

Свой отпуск подозреваемая провела за пределами Мурманской области. Понимая, что в соответствии с законодательством Российской Федерации ей дано право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, женщина решила похитить бюджетные денежные средства, пользуясь своим служебным положением. С целью хищения она приобрела фиктивные чеки автозаправочных станций, а также фальсифицировала своё отпускное удостоверение, где было указано об её нахождении в отпуске в городе Севастополе.

На основании ложных документов, представленных ею позднее в бухгалтерию учреждения, а также подписанных ею же финансовых документах, подозреваемой в качестве оплаты к месту проведения отпуска и обратно выплачены денежные средства в сумме более 24 тысячи рублей.

Указанные преступления удалось выявить благодаря тесному взаимодействию с оперативными подразделениями УФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.