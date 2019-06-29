Дню молодёжи в Мурманске отдают центр городаНа дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.06.19 07:00

«Главный врач» региона обещал навести порядок в здравоохранении Апатитов

Вчера  глава Мурманской области встретился с жителями города Апатиты. Горожане задали врио губернатора более 30 вопросов, каждый из которых зафиксирован и по его поручению будет внимательно отработан региональными и местными властями.

Как показала встреча, наиболее остро в городе стоят проблемы медицины: отсутствие больницы, нехватка специалистов и мест в медучреждениях. Апатитчане, причём как пациенты, так и врачи, попросили «столичного гостя» навести порядок в здравоохранении.

Глава региона пояснил, что эта проблема – уже в поле его зрения, ситуация будет проанализирована, чтобы пользоваться медицинскими услугами в своём городе могли жители и Апатитов, и Кировска.

Также в числе поднятых вопросов – вопросы качества ремонтов и ответственности подрядчиков, экологии и рабочих мест, стоимости и качества услуг ЖКХ.

Также в рамках рабочей поездки в Апатиты врио губернатора познакомился с ходом обновления парка на улице Пушкина. Проект стартовал ещё в 2017 году: в парке было заменено освещение, установлены площадки, оформлена входная группа. В прошлом году территория получила новое ограждение. В этом – работы продолжатся, планируется ремонт пешеходных дорожек, установка детской площадки, озеленение.

С директорами институтов Кольского научного центра РАН он обсудил тему создания и развития в Мурманской области научно-образовательного центра – инновационной структуры, которая объединит и скоординирует возможности образовательных и научных организаций региона с ключевыми работодателями. Проект претендует на получение федерального гранта.

Председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев представил врио губернатора основные направления деятельности центра, результаты научных разработок. Как сообщил Сергей Кривовичев, КНЦ – активный участник нацпроекта «Наука»: в его рамках в учреждении будут оборудованы три современных лаборатории для молодых учёных.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочему местные производители не могут войти в торговые сети, разбирались в Общественной палате Мурманской области
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:05«Вот такие чудеса». Художественный фильм (0+)12:10«Год теленка». Художественный фильм (12+)13:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЦены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, доллар укрепился только на 3 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратуре г. Полярные Зори приходится «бодаться» с «КолАтомЭнергоСбыт», чтобы защитить права добросовестных потребителей услуг «гарантирующего» поставщика электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 219 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика