«Главный врач» региона обещал навести порядок в здравоохранении Апатитов

Вчера глава Мурманской области встретился с жителями города Апатиты. Горожане задали врио губернатора более 30 вопросов, каждый из которых зафиксирован и по его поручению будет внимательно отработан региональными и местными властями.

Как показала встреча, наиболее остро в городе стоят проблемы медицины: отсутствие больницы, нехватка специалистов и мест в медучреждениях. Апатитчане, причём как пациенты, так и врачи, попросили «столичного гостя» навести порядок в здравоохранении.

Глава региона пояснил, что эта проблема – уже в поле его зрения, ситуация будет проанализирована, чтобы пользоваться медицинскими услугами в своём городе могли жители и Апатитов, и Кировска.

Также в числе поднятых вопросов – вопросы качества ремонтов и ответственности подрядчиков, экологии и рабочих мест, стоимости и качества услуг ЖКХ.

Также в рамках рабочей поездки в Апатиты врио губернатора познакомился с ходом обновления парка на улице Пушкина. Проект стартовал ещё в 2017 году: в парке было заменено освещение, установлены площадки, оформлена входная группа. В прошлом году территория получила новое ограждение. В этом – работы продолжатся, планируется ремонт пешеходных дорожек, установка детской площадки, озеленение.

С директорами институтов Кольского научного центра РАН он обсудил тему создания и развития в Мурманской области научно-образовательного центра – инновационной структуры, которая объединит и скоординирует возможности образовательных и научных организаций региона с ключевыми работодателями. Проект претендует на получение федерального гранта.

Председатель КНЦ РАН Сергей Кривовичев представил врио губернатора основные направления деятельности центра, результаты научных разработок. Как сообщил Сергей Кривовичев, КНЦ – активный участник нацпроекта «Наука»: в его рамках в учреждении будут оборудованы три современных лаборатории для молодых учёных.