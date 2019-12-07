Опять взрывают, в районе п. Зеленоборский дорогу перекрываютНа региональных автодорогах становится светлее
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.12.19 08:15

Главный враг бизнеса в Арктике – «северное удорожание»

6 декабря в рамках рабочей сессии «Построение экосистемы малого и среднего предпринимательства в Арктике» IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко представил предложения региона по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого бизнеса, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Главный враг бизнеса в Арктике – «северное удорожание». В общей сумме расходов компаний и ИП в Мурманской области затраты на топливо и энергию составляют в среднем 13%, на оплату труда – 21,2%, в то время как в средней полосе эти показатели равны 6,7% и 18,4% соответственно. Размер МРОТ в Мурманской области составляет 24816 рублей против среднероссийского 11280 рублей. Добросовестный работодатель на Крайнем Севере обязан выплачивать работникам северный коэффициент и «полярки», предоставлять 24 дополнительных дня отпуска, раз в два года оплачивать дорогу в отпуск и обратно.

В таких условиях северный бизнес заведомо проигрывает конкурентам из более южных областей, несущим гораздо меньшее бремя затрат. По мнению правительства Мурманской области, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности для северных и остальных регионов должно стать важным элементом арктической стратегии России.

Олег Костенко перечислил ряд возможных мер, способствующих такому выравниванию.

Например, к субъектам малого и среднего предпринимательства Крайнего Севера можно было бы применить пониженные тарифы страховых взносов, уже применяемые для резидентов ТОСЭР (7,6% вместо 30,2%). Также возможно исключение из базы страховых взносов ряда определённых платежей и дифференцированный подход к налогообложению определённых предельных сумм.

Также федеральный центр мог бы помочь арктическим регионам с увеличением сумм безвозмездных займов, грантов и прочих инструментов финансовой поддержки МСП.

Примеры успешной работы механизмов поддержки арктического предпринимательства уже есть. Так, АО «Корпорация МСП» и Фонд развития Дальнего Востока реализуют для малого и среднего бизнеса Крайнего Севера особый кредитный продукт на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели со сниженными процентными ставками.

Кроме того, Мурманская область предлагает продлить действие единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности и «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, выбравших упрощенную или патентную системы налогообложения. Срок действия этих инструментов истекает в 2021 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Илья
07.12.19 05:45
По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп
Комментарий к новости:С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер
Наталья
06.12.19 10:51
Уважаемая редакция и не очень уважаемый автор, ссылка "Из наших достоверных источников" очень некорректна, желаю журналистам большего профессионализма, а автору уже успокоиться, если честно открыть ли
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
Анастасия
06.12.19 00:21
Здорово.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30«Красная Шапка против зла». Полнометражный мультфильм (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре текущего года составили 39470 рублей-PRO ВалютуДоллара потерял почти 10 копеек, евро окреп на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы задумались над «пенсионным правом для Арктики»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 117 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика