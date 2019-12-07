6 декабря в рамках рабочей сессии «Построение экосистемы малого и среднего предпринимательства в Арктике» IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Олег Костенко представил предложения региона по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого бизнеса, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Главный враг бизнеса в Арктике – «северное удорожание». В общей сумме расходов компаний и ИП в Мурманской области затраты на топливо и энергию составляют в среднем 13%, на оплату труда – 21,2%, в то время как в средней полосе эти показатели равны 6,7% и 18,4% соответственно. Размер МРОТ в Мурманской области составляет 24816 рублей против среднероссийского 11280 рублей. Добросовестный работодатель на Крайнем Севере обязан выплачивать работникам северный коэффициент и «полярки», предоставлять 24 дополнительных дня отпуска, раз в два года оплачивать дорогу в отпуск и обратно.

В таких условиях северный бизнес заведомо проигрывает конкурентам из более южных областей, несущим гораздо меньшее бремя затрат. По мнению правительства Мурманской области, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности для северных и остальных регионов должно стать важным элементом арктической стратегии России.

Олег Костенко перечислил ряд возможных мер, способствующих такому выравниванию.

Например, к субъектам малого и среднего предпринимательства Крайнего Севера можно было бы применить пониженные тарифы страховых взносов, уже применяемые для резидентов ТОСЭР (7,6% вместо 30,2%). Также возможно исключение из базы страховых взносов ряда определённых платежей и дифференцированный подход к налогообложению определённых предельных сумм.

Также федеральный центр мог бы помочь арктическим регионам с увеличением сумм безвозмездных займов, грантов и прочих инструментов финансовой поддержки МСП.

Примеры успешной работы механизмов поддержки арктического предпринимательства уже есть. Так, АО «Корпорация МСП» и Фонд развития Дальнего Востока реализуют для малого и среднего бизнеса Крайнего Севера особый кредитный продукт на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели со сниженными процентными ставками.

Кроме того, Мурманская область предлагает продлить действие единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности и «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, выбравших упрощенную или патентную системы налогообложения. Срок действия этих инструментов истекает в 2021 году.