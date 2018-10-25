Главой администрации города Мончегорска назначен Виктор Садчиков

25 октября на очередном заседании Совета депутатов города Мончегорска кандидатуру Виктора Садчикова одобрили мончегорские депутаты.

В конкурсе на должность главы администрации города приняли участие два кандидата: Роман Терехов и Виктор Садчиков. Перед тем как представить кандидатуры Совету депутатов, они были рассмотрены на заседании конкурсной комиссии, членами которой были депутаты Совета депутатов города Мончегорска, депутаты Мурманской областной Думы, представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Виктор Иванович Садчиков имеет высшее юридическое образование. У него большой опыт управленческой работы, в том числе в ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», в администрации города Норильска, работал председателем Избирательной комиссии единого муниципального образования города Норильск, первым заместителем главы администрации Конаковского района Тверской области.

Имеет стаж муниципальной службы 9 лет, стаж работы на руководящих должностях более 14 лет.

Виктору Садчикову 51 год. Женат, имеет двоих дочерей.