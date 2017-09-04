Главу администрации пригласили прогуляться по лестнице

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках работы с обращениями граждан, проверил состояние лестницы, идущей от дома № 23 по ул. Папанина к Северному проезду.

Во время личного приёма главы администрации 25 августа была получена жалоба на неудовлетворительное состояние лестницы от жителей дома № 16 по Северному проезду.

Капитальный ремонт этой лестницы выполнялся в 2015 году, однако качество работ не устроило заказчика, и по решению суда подрядчик должен был устранить дефекты покрытия площадок и ступеней лестницы в полном объёме и за собственный счёт. Однако на сегодняшний день работы так и не начались.

В настоящее время комитет по развитию городского хозяйства активно взаимодействует с судебным приставом-исполнителем по привлечению должника к ответственности за пропуск установленного срока исполнения исполнительного документа.

- Благоустройство нашего города - одна из наиболее частых тем, которые обсуждаются на личном приеме граждан, - рассказал глава администрации Андрей Сысоев. - Даже невооруженным взглядом видно, что качество покрытия на этой лестницу не соответствует никаким требованиям. На ступенях накапливается вода, есть вопросы к пандусам. Есть в нашем городе такие микрорайоны, где лестница является единственной транспортной связью, и социальная значимость именно этого участка очень высока. Конечно, нужно все переделать так, чтобы людям было удобно. На сегодняшний день принято решение через соответствующие процедуры найти другого исполнителя и уже в судебном порядке взыскивать с нерадивого подрядчика те средства, которые были выплачены в качестве аванса.

Городские власти уделяют особое внимание ремонту лестниц и пешеходных связей на территории Мурманска. Первоочередную роль в выборе объектов и составлении графика ремонтов играют обращения и пожелания граждан. За последние шесть лет в Мурманске отремонтированы 83 городские лестницы.

Обсудил глава администрации с жителями микрорайона и другие проблемы. Многие жалуются на несоблюдение водителями скоростного режима на пешеходном переходе. Андрей Сысоев предложил обратиться в ГИБДД с просьбой установить на этом участке камеру фото-, видеофиксации нарушений ПДД. Также скоро будет решена и проблема жителей дома №13 по проезду Северный – как заверил глава администрации, проект освещения придомовой территории уже находится на экспертизе.