Главврачи мурманских поликлиник проведут приемы

Юляша Б. из Простоквашино. Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА Комментарий к новости: Мурманчане массово отметили День Победы

Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог. Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ? Комментарий к новости: Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник