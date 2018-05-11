Главврачи мурманских поликлиник проведут приемы
Установлен график приема граждан главными врачами медицинских организаций Мурманской области в Министерстве здравоохранения Мурманской области в мае 2018 года. В соответствии с ним прием жителей региона по вопросам оказания медицинской помощи будет проходить традиционно по пятницам по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, ка. 107.
Даты приемы - в нижеприведенной таблице:
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Дата
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Время приема
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Руководитель медицинской организации
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04.05.2018
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница» Будова Александра Павловна
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11.05.2018
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи» Соколов Павел Александрович
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18.05.2018
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович
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25.05.2018
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна