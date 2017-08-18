Главы области и города проверили ход капитального ремонта домов – объектов культурного наследия

Губернатор Марина Ковтун и глава города Мурманска Дмитрий Филиппов проконтролировали ход капитального ремонта домов – объектов культурного наследия на проспекте Ленина в Мурманске.

В строительных лесах – например, дома №№ 95, 96 и 98 вдоль главной городской магистрали – неотъемлемая часть исторической застройки города. Архитектурный облик северной части проспекта Ленина сформировался в послевоенные годы, когда Мурманск активно восстанавливался и строился.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что проведение ремонтных кровельных и фасадных работ решает не только важную задачу должного содержания городского жилого фонда, но и восстановления исторического облика центра столицы Заполярья.

Сохранение объектов культурного наследия – целый комплекс работ, включающий в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы, научное руководство за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за выполнением этих работ. Речь идёт, по сути, о реставрации исторических памятников, поэтому уровень ответственности и вложений в таких случаях намного выше, отметила глава региона. Так, например, стоимость капитального ремонта фасада в таком доме возрастает в среднем в 2,7 раза по сравнению с многоквартирным домом, не обладающим статусом объекта культурного наследия.

Всего в Мурманской области – 83 многоквартирных дома, признанных объектами культурного наследия. Из них 55 – в Мурманске. В 2017-2018 годах областной Фонд капремонта планирует организовать в Мурманске проведение ремонтов 28 домов, относящихся к культурному наследию. Общая стоимость работ – более 570 млн рублей. Для сравнения: за 2015-2016 годы в целом по области в рамках программы было отремонтировано порядка 400 домов, и общая сумма составила 963 млн рублей. Разница в стоимости – более чем на порядок.

«Это первый опыт, и он непростой. Дома, которые относятся к культурному наследию, требует особого отношения. Особое внимание – этим домам ещё потому, что это центр города. Конечно, мы не Санкт-Петербург и не Венеция, но у нас тоже есть представление о том, каким должен быть центр города. Важно, что при проведении работ за основу взят их исторический облик и даже цвет. Таким образом, сегодня мы возвращаем городу его исторический облик», – сказала Марина Ковтун.