Главы семей из Мурманской области поборются за звание лучшего отца в областном конкурсе «Мой папа – лучший!»

21 октября в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, танцевальный зал) пройдет областной конкурс «Мой папа – лучший!». В конкурсе примут участие папы со всей Мурманской области. Участники представят на суд жюри визитные карточки, удивят своими творческими способностями, продемонстрируют костюмы и аксессуары.

Мероприятие направлено на укрепление статуса отца в семье и обществе, создание положительного образа мужчины, ответственного за семью, а также выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями.