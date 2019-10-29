Глобальное потепление ведёт к продолжительности безлёдного, но более аварийного сезона на СМП

Учёные заявили, что исследования экспедиции «Трансарктика – 2019» подтверждают, что сокращение площади и толщины ледяного покрова, увеличение количества тепла, переносимого Североатлантическим течением в Арктический бассейн, активизация циклонов ведут к перестройке структуры водных масс, преобразованию схем атмосферной и океанической циркуляции, изменению интенсивности гидрохимических и гидробиологических процессов.

Специалисты прогнозирут увеличение продолжительности безлёдного сезона плавания по Севморпути. При этом навигация на арктической магистрали может стать гораздо более аварийной. Такие данные были получены в ходе экспедиции «Трансарктика – 2019», сообщает ТАСС.

«Минимальная площадь льда отмечалась в 2007-ом и в 2012 году. В этом году тоже. Не самый минимум, но (входит. – Ред.) в тройку за последние 15 лет по минимальной площади льда», - отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.