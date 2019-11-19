ГМК «Норильский никель» возглавил первый рейтинг лучших работодателей России по версии «Forbes»

Компания Владимира Потанина не только обеспечивает своим сотрудникам, работающим в тяжёлых условиях Крайнего Севера, высокие средние зарплаты и расширенный социальный пакет, но и вкладывает впечатляющие суммы в экологию и благотворительность, говорится в сообщении «Forbes». По совокупности критериев «НорНикель» получил от составителей рейтинга 60,97 баллов.

На втором месте в рейтинге оказалась золотодобывающая компания «Полюс» семьи Сулеймана Керимова (60,81 балла), на третьем – «Газпромбанк» (60,46 балла). В топ-10 рейтинга также вошли: «Яндекс» (58,15), «Polymetal International» (55,71), «ВТБ» (52,39), «Алроса» (50,92), «Сбербанк России» (50,03), «Газпром» (49,65) и «НОВАТЭК» (48,98).

Позиции в рейтинге определялись исходя из двух основных критериев: что от компании получают ее сотрудники и что она даёт обществу - через, например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды.