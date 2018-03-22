Год добровольца, объявленный Президентом России, официально стартовал в Мурманской области

Старт Году волонтёра был дан на областном слёте волонтёров, в котором приняли участие более 150 молодых и активных северян.

Участников слёта приветствовала губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила, что в последние два-три года волонтёрское движение в России и в нашем крае заявило о себе очень громко. Достаточно вспомнить огромный вклад волонтёров в празднование 70-летия Великой Победы в 2015 году. С тех пор добровольцы – едва ли не главная опора государства в подготовке ко Дню Победы ежегодно.

«2018 год объявлен Годом добровольца – человека, который готов отдавать свои знания и своё сердце другим и состояться благодаря этому», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор отметила стремление молодёжи активно участвовать в жизни общества и политике и вынесла на обсуждение участников слета проект концепции государственной молодежной политики в Мурманской области.

Кроме того, глава региона и волонтёры обсудили проведение в Мурманской области акции «Один день на новом месте», чтобы молодые люди смогли познакомиться с работой губернатора, министров и глав городов, проведя с ними один рабочий день, участие волонтёров в помощи пострадавшим в ЧС и многие другие вопросы.